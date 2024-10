Rivais (Challengers, 2024) estreou nos cinemas de Porto Alegre às vésperas da enchente de maio, portanto, não teve a visibilidade que um dos grandes filmes do ano merecia. Depois, ficou mais de três meses disponível apenas nas plataformas digitais de aluguel, onde os preços, não raro, são mais altos do que a assinatura mensal de um streaming. Agora, entrou no menu de uma das plataformas mais populares no Brasil: desde esta terça-feira (1º), está disponível no Amazon Prime Video.