Quase 40 anos depois da minissérie da Globo de 1985 estrelada por Tony Ramos, Bruna Lombardi e Tarcísio Meira, estreia nesta quinta-feira (6) nos cinemas uma nova adaptação do clássico romance Grande Sertão: Veredas, publicado em 1956 pelo escritor Guimarães Rosa (1908-1967). Grande Sertão (2024), o filme, tem direção do pernambucano Guel Arraes, acostumado a verter peças teatrais — são dele O Auto da Compadecida (2000), que em dezembro ganhará uma continuação, Lisbela e o Prisioneiro (2003) e O Bem Amado (2010). O elenco traz Caio Blat como Riobaldo, papel que o ator havia interpretado no espetáculo O Diabo na Rua no Meio do Redemunho (2017), de Bia Lessa; Luisa Arraes, filha do cineasta, na pele de Diadorim; e o ex-comediante Eduardo Sterblitch vivendo outro vilão antológico: após o ex-policial que vira líder de milicianos no seriado Os Outros (2023), agora ele dá corpo e voz a Hermógenes, a encarnação da maldade e da deslealdade.