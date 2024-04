O diretor carioca Luiz Fernando Carvalho, 63 anos, celebrizou-se por verter obras literárias para a televisão e o cinema. São dele, por exemplos, o telefilme Uma Mulher Vestida de Sol (1994), baseado em romance homônimo de Ariano Suassuna, o longa-metragem Lavoura Arcaica (2001), versão da obra de Raduan Nassar, e as minisséries Os Maias (2001), que adapta o clássico de Eça de Queirós, A Pedra do Reino (2007), outro trabalho a partir de um texto de Suassuna, Capitu (2008), inspirado no Dom Casmurro de Machado de Assis, e Dois Irmãos (2017), que levou para a TV o livro de Milton Hatoum.