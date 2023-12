Para festejar os 40 anos de carreira cinematográfica de Selton Mello, 50, a MUBI lançou uma coleção com seis filmes estrelados ou assinados pelo ator e diretor: Lavoura Arcaica (2001), de Luiz Fernando Carvalho, O Cheiro do Ralo (2006), de Heitor Dhalia, A Erva do Rato (2008), de Júlio Bressane, Uma História de Amor e Fúria (2013), de Luiz Bolognesi, Feliz Natal (2008) e O Palhaço (2011), ambos do próprio Selton.