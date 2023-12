Já virou tradição na Netflix: a cada dezembro, a plataforma de streaming lança um filme apocalíptico estrelado por pelo menos um grande nome de Hollywood. Em cartaz desde sexta-feira (8) e top 1 nesta segunda (11), O Mundo Depois de Nós (Leave the World Behind, 2023) traz no elenco Julia Roberts, vencedora do Oscar de melhor atriz por Erin Brockovich (2000) e indicada por Flores de Aço (1989, como coadjuvante), Uma Linda Mulher (1990) e Álbum de Família (2013, também como coadjuvante); Mahershala Ali, duas vezes oscarizado como ator coadjuvante, primeiro por Moonlight (2016) e depois por Green Book (2018); e Ethan Hawke, que já concorreu quatro vezes à estatueta dourada — duas como coadjuvante, por Dia de Treinamento (2001) e Boyhood (2014), e duas na categoria de roteiro adaptado, por Antes do Pôr do Sol (2004) e Antes da Meia-Noite (2013).