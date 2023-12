Às 22h35min da última terça-feira (5), recebi cinco mensagens de WhatsApp da minha colega Marina Krapf, que atua como analista de conteúdo digital em GZH. Ela estava entusiasmada com um filme que acabara de assistir: Monster (Kaibutsu, 2023), do diretor japonês Hirokazu Kore-eda, que segue em cartaz no Espaço Bourbon Country, com sessões às 15h40min e às 20h. "Super envolvente e com várias camadas nas histórias de todos os personagens", escreveu ela, que também destacou a baixíssima presença de público: "Eu e mais duas pessoas no cinema".