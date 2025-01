A menos de dois meses do início da feira, estrutura da Expodireto Cotrijal começa a tomar forma

Neste ano, a feira acontece entre os dias 10 e 14 de março. Jefferson Botega / Agencia RBS

A menos de dois meses para o início da feira, já começaram os preparativos para a 25ª edição da Expodireto Cotrijal. Os mais de 130 hectares do parque, em Não-Me-Toque, no norte do Estado, recebem os primeiros ajustes de manutenção e limpeza das estruturas. A edição já tem mais de 550 expositores confirmados e está marcada para acontecer entre os dias 10 e 14 de março.

No parque, equipes trabalham para melhorar as infraestruturas já existentes, dando atenção também aos canteiros e gramados e à jardinagem e paisagismo que compõem a ornamentação do espaço. Na organização, os últimos ajustes são feitos na programação da feira, como as agendas de seminários e encontros, que devem estar associadas ao aniversário de 25 anos do evento.

Conforme o presidente da Cotrijal, Nei César Mânica, a área internacional deve igualar a edição passada, com cerca de 70 países confirmados. Quanto aos negócios, a expectativa é tida como uma "incógnita" pelo presidente. Na última edição, com público de 377 mil visitantes, foram movimentados R$ 7,9 bilhões.

— A perspectiva de negócio é uma incógnita. O Estado vem mais um ano sofrendo, tivemos três estiagens, uma catástrofe das enchentes e agora o clima não está ajudando. Nosso objetivo é mostrar tecnologia, inovação e oportunidade de negócio, e sempre saem bons negócios — afirma Mânica.