Compra de material escolar movimenta livrarias de Passo Fundo; economista dá dicas de como economizar

Há muitas opções de preços e modelos dos itens. Tatiana Tramontina / Agencia RBS

Além das férias, o início do ano é marcado por uma das tarefas mais esperadas pelas crianças e adolescentes e, provavelmente, a mais temida por pais e responsáveis: a compra do material escolar. O desafio é equilibrar a lista de exigências das escolas com o orçamento familiar.

Em algumas papelarias de Passo Fundo, no norte gaúcho, o movimento começou ainda em dezembro. Camila Cecco, gerente de uma papelaria do município, relata que alguns consumidores aproveitaram o Natal para realizar as compras.

— Percebi que muitas pessoas compraram mochilas e estojos para dar de presente. Aproveitaram a época para isso. Mas, cadernos e outros tipos de materiais começaram nesta semana mesmo. Em comparação com a mesma época no ano passado, a movimentação está bem parecida — conta.

Entre os meses de janeiro e fevereiro, o local terá descontos em diferentes itens escolares todas as semanas. Quem aproveitou o início do mês para garantir os melhores preços foi a técnica de enfermagem Kelly Moraes de Oliveira. Ela afirma que realiza pesquisa de preço e que acompanha os estabelecimentos nas redes sociais para ficar por dentro das ofertas.

Acompanhada das três filhas, Kauany, Sthepany e Adrieli, todas são estudantes e querem comprar novos itens para começar o ano letivo.

— Graças ao meu trabalho eu consigo pagar o material delas através de um convênio que temos, mas elas já sabem que têm um limite para gastar e são tranquilas com isso. Esse ano, por exemplo, todas querem comprar mochila nova. A gente sempre tenta comprar o que elas querem em um preço mais acessível — disse.

Facilidade na compra

Com a correria do dia a dia, muitos pais buscam por praticidade e agilidade na hora da compra. Pensando nesta necessidade, outra papelaria da cidade decidiu otimizar o atendimento e montar listas de materiais escolares com diferentes opções de preços.

Gerente de uma das lojas localizada no Centro, Maria Luiza Sales explica que alguns clientes solicitam o orçamento por WhatsApp. Outros, mais antigos, somente pedem para as atendentes separarem a compra.

— Nós temos acesso à lista de materiais de algumas escolas e já deixamos tudo orçado para quem tiver interesse. Algumas pessoas precisam de itens de determinada marca, então refazemos conforme a necessidade de cada um. Vamos do mais barato ao mais caro.

O local também realiza tele entrega dos materiais para quem procura por ainda mais comodidade.

Planejar para economizar

Com a lista de materiais escolares em mãos, muitas famílias começam a sentir o peso no orçamento logo no início do ano. Os preços podem variar de loja para loja e, por isso, é importante realizar pesquisas antes de sair passando o cartão.

— Hoje nós temos uma variedade de itens e tem todo um apelo em termos de imagem, de atratividade, de algo no sentido de que eu quero ter uma coisa melhor do que meu próprio colega. Tem uma série de itens que podem ser repensados — afirma a economista e professora da Universidade de Passo Fundo (UPF), Cleide Fátima Moretto.

Pesquisa de preços é uma das dicas da economista. Tatiana Tramontina / Agencia RBS

O período do início do ano marcado pela necessidade de compra dos materiais aquece o mercado, o que pode fazer com que o consumidor não tenha muita opção em termos de valores, como explica Cleide.

— Essa é uma época em que todo mundo vai precisar comprar. Então, se a demanda está alta e as pessoas estão necessitando ela vai acabar comprando no preço que o comércio está vendendo. Se puder antecipar a compra de alguns itens antes deste período seria importante. Para quem não consegue, faça uma boa pesquisa de preço. Mesmo o valor do produto sendo baixa, pode ser que a pessoa pague duas ou três vezes o valor de um item por não observar — orienta.