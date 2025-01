Censo Escolar 2024: RS tem 409 mil matrículas em escolas públicas estaduais e municipais

Pesquisa compila dados das redes estaduais e municipais, urbanas e rurais. Daniel Conzi / Agencia RBS

Atualmente, o Rio Grande do Sul conta com 409,3 mil matrículas na Educação Básica, considerando as redes estaduais e municipais. No total, são 55,2 mil matriculados no Ensino Médio, levando em consideração o ensino regular. Em relação ao Ensino Fundamental, foram contabilizadas 284,1 mil matrículas, e outras 56,7 mil em turmas de Educação Infantil.

O levantamento é do Ministério da Educação (MEC), que divulgou nesta semana os resultados da primeira etapa do Censo Escolar 2024, com números de cada Estado. Os dados referem-se às matrículas em creches, pré-escola, Ensino Fundamental e Médio (incluindo o Ensino Médio integrado e Normal Magistério), no ensino regular, na educação especial e na Educação de Jovens e Adultos (EJA) presencial.

Na EJA, foram contabilizadas 13,2 matrículas no RS, no total. A pesquisa compila dados das redes estaduais e municipais, urbanas e rurais, tanto em tempo parcial quanto integral, bem como o total de matrículas nessas redes de ensino.

A pesquisa completa, com todas as redes de ensino e todos os tipos de atendimento e modalidades, de forma contextualizada, será divulgada no dia 31 de janeiro. A segunda etapa do censo será divulgada em fevereiro.