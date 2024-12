Enem: como lidar com a ansiedade pelo resultado? Veja dicas de especialista

As provas aconteceram em novembro. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Conforme se aproxima a divulgação dos resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), aumenta o nível de ansiedade de quem fez a prova. As notas podem definir os rumos do próximo ano, com possibilidades em aberto, como a de estudar em outro Estado. Os resultados do exame serão publicados em 13 de janeiro de 2025.

Os gabaritos saíram no dia 14 de novembro, mas o que mais gera expectativa é a nota individual, bem como as inscrições no Sistema de Seleção Unificada (Sisu), principal porta de entrada do Ensino Superior. O Ministério da Educação (MEC) ainda não divulgou o calendário oficial do programa, que deve ser em janeiro.

Para além da preocupação com a nota e o desempenho no exame, trata-se de um momento de preocupação com o futuro, sobretudo para os jovens, segundo a especialista Laura de Andrade, diretora executiva da Associação Brasileira de Educação, Saúde e Assistência Social (Abess).

Leia Mais Tema da redação do Enem, valorização da herança africana ajuda a combater o racismo nas escolas

— É um momento crítico, principalmente para os adolescentes, por conta de todas as mudanças. Com o Enem, a ansiedade se torna ainda maior, por eles terem que tomar decisões sobre o futuro. Fora as expectativas da família em relação à nota, além da própria competitividade com os amigos, de não saber quem tirou a maior nota, para qual universidade vai cada um — explica.

Com o Enem, a ansiedade se torna ainda maior, por eles terem que tomar decisões sobre o futuro. LAURA DE ANDRADE Diretora executiva da Abess

Mestre em Gestão Educacional e pós-graduada em Neuropsicopedagogia, Laura afirma que essa ansiedade é normal, mas é preciso tomar cuidado para que não se torne patológica. No caso dos mais jovens, não é bom que os pais joguem peso em cima dos filhos, no sentido de cobrar resultados.

— Muitas vezes, a família coloca uma expectativa muito grande em cima deles, exigindo que passem em determinado curso. Com isso, torna-se ainda mais frustrante quando não se atinge o resultado esperado. É frustrante para o estudante e para a família — destaca.

Cuidando da saúde mental

De acordo com Laura, um dos principais aspectos que contribuem para lidar com a ansiedade nesse período após o Enem é o apoio da família, no caso dos adolescentes. É importante que os familiares acolham os estudantes e os apoiem, independentemente do resultado.

— É necessário que a família esteja junto nessa caminhada. Poder conversar, ter empatia, e deixar que os adolescentes tomem suas próprias decisões. Os pais podem fazer perguntas para incentivar que eles reflitam, como “o que você quer fazer?”, “onde quer chegar?”, e “de que forma vai alcançar esse objetivo?”. São perguntas importantes para que eles pensem sobre os rumos que desejam seguir — afirma a especialista.

Além do papel da família, para cuidar da saúde mental, é importante que os adolescentes compartilhem os sentimentos com a família e dialoguem sobre o assunto. Outro ponto fundamental é o exercício físico e as atividades que envolvam interação social, para relaxar e aproveitar esse momento de descanso, após meses de estudo e preparação para o Enem.

Não passei. E agora?

Muitas vezes, as pessoas prestam o Enem com um objetivo definido, com o sonho de cursar determinada graduação em uma universidade específica. Quando os planos não se concretizam, isso pode gerar frustração. Caso isso aconteça, a dica é traçar um novo planejamento, para não ficar parado e se frustrar ainda mais.