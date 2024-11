O Ministério da Educação (MEC) e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgaram, nesta quinta-feira (14), os gabaritos e os Cadernos de Questões do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024. O anúncio, que seria no dia 20 de novembro, foi antecipado.