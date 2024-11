Os participantes que faltaram ao primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2024 por problemas logísticos ou por estarem infectadas por doenças previstas no edital, na semana que antecede o primeiro ou o segundo dia de aplicação, poderão solicitar para fazer as provas nos dias 10 e 11 de dezembro. Haverá apenas uma reaplicação do exame.