Fernanda Torres em "Ainda Estou Aqui", filme que lhe rendeu a indicação ao Oscar de melhor atriz. Alile Dara Onawale / Divulgação

Infelizmente, não deu. Apesar de uma campanha bonita ao longo da temporada de prêmios, Fernanda Torres, vencedora do Globo de Ouro de melhor atriz em filme de drama, foi superada por Mikey Madison, que recebeu o Oscar de melhor atriz por Anora.

Além da categoria de melhor atriz, Ainda Estou Aqui concorreu a melhor filme e melhor filme internacional — em que recebeu a estatueta inédita para o Brasil.

Na categoria de melhor atriz, Mikey e Fernanda concorriam com Cynthia Erivo (Wicked), Karla Sofía Gascón (Emilia Pérez) e Demi Moore (A Substância) — que levou o Globo de Ouro de melhor atriz em filme de comédia ou musical.

Mikey Madison com o prêmio de melhor atriz. Patrick T. Fallon / AFP

Aos 25 anos, Mikey foi premiada em sua primeira indicação ao Oscar. Antes de Anora, a estadunidense se projetou em longas como Pânico 5 (2022) e Era Uma Vez em… Hollywood (2019), além da série Better Things.

Em seu discurso, Mikey dedicou a estatueta às profissionais do sexo:

— Quero reconhecer e homenagear a comunidade de profissionais do sexo. Todas as pessoas que pude conhecer foram o destaque de toda essa experiência incrível.

Mikey Madison em "Anora"

Mikey Madison em cena de 'Anora'. Neon / Divulgação

No filme dirigido por Sean Baker, Mikey vive uma jovem stripper que engata um improvável romance com o filho de um oligarca russo. Tudo é prazeroso e alardeado na relação, com um clima de festa que parece durar 24 horas. Porém, a história de Cinderela fica caótica quando a união dos dois não é aprovada pela família do rapaz.

Acumulando cinco Oscar, Anora foi o grande vencedor da noite. Além de melhor atriz, o longa recebeu as estatuetas de melhor direção, melhor roteiro original, melhor montagem e melhor filme.

Legado do filme

Com a torcida do Oscar para Fernanda, também havia a esperança de uma reparação histórica para os brasileiros: na cerimônia de 1999, a mãe da atriz, Fernanda Montenegro, representou o país por Central do Brasil na mesma categoria. Só que a estatueta foi para Gwyneth Paltrow (Shakespeare Apaixonado) — algo que não foi bem digerido até hoje pelos fãs.

Para fechar o ciclo, tanto Central do Brasil quanto Ainda Estou Aqui têm o mesmo diretor — Walter Salles. Aliás, Fernanda Montenegro fez uma participação emocionante no longa mais recente. Seria um desfecho perfeito caso a filha recebesse a estatueta.

Como foi a campanha ao Oscar

Fernanda Torres com o Globo de Ouro de melhor atriz em filme dramático. ROBYN BECK / AFP

De qualquer maneira, a campanha de Fernanda Torres foi impecável nesta temporada. A atriz se desdobrou em eventos ao redor do mundo para promover o filme presencialmente, especialmente em entrevistas para veículos internacionais.

O carisma de Fernanda foi um caso à parte na campanha: a atriz costuma esbanjar bom humor e respostas afiadas nas entrevistas. Ao mesmo tempo, sua espontaneidade sempre foi aclamada pelo público brasileiro.

Por conta de memes e cortes de seus trabalhos nas séries Os Normais e Tapas & Beijos, além de entrevistas antigas sendo recicladas em vídeos virais, Fernanda se aproximou das novas gerações nas redes sociais. Isso se refletiu em uma publicação no Instagram em 18 de novembro.

O perfil oficial do Oscar, The Academy, postou um registro de Fernanda Torres na entrega do Governors Award que chegou a 3 milhões de curtidas, com centenas de milhares de comentários empolgados de brasileiros.

A partir daí, a imprensa internacional percebeu que qualquer postagem nas redes sociais com a foto da atriz garantiria curtidas. Especialmente após sua vitória no Globo de Ouro.

Fernanda Torres no tapete vermelho. Robyn Beck / AFP

Desde então, em muitas postagens sobre o Oscar 2025, a mídia internacional utilizou fotos de Fernanda ou de Ainda Estou Aqui como meio de atrair o expressivo engajamento brasileiro. Indiretamente, isso chamava atenção para o filme.

A empolgação com Fernanda Torres tomou conta do país, incluindo o Rio Grande do Sul. Por exemplo, em Porto Alegre, houve concurso de sósias da atriz e até uma pintura em mural que a homenageou.

No tapete vermelho do Dolby Theatre, antes do início da cerimônia, Fernanda Torres brincou com o seu novo status de celebridade no Brasil: