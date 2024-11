Um balanço preliminar do primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) mostra que 26,6% dos candidatos inscritos não se apresentaram para fazer as provas de linguagens e ciências humanas, além da redação dissertativa-argumentativa. A informação foi divulgada, na noite deste domingo (3), pelo ministro da Educação, Camilo Santana. Neste ano, cerca de 4,3 milhões de pessoas se inscreveram.