Gilmar Mendes arquiva investigação da PF sobre Aécio Neves por sonegação na campanha eleitoral de 2014

O magistrado alega que o inquérito da PF ainda não tinha reunido provas para fundamentar uma denúncia do Ministério Público contra Aécio, sobre um caso que ocorreu há 10 anos. Gilmar Mendes aponta que a investigação excedeu seu prazo . As informações são do Estadão .

Para Gilmar Mendes, a defesa do tucano conseguiu comprovar ilegalidades na investigação. A Procuradoria Geral da República (PGR) já havia reconhecido que a competência para analisar o caso não caberia ao STF porque os indícios não teriam ligação com o mandato de Aécio Neves.

—A PGR deveria ter se limitado a enviar os autos para as autoridades competentes, sem prosseguir nas investigações. Isso parece ter sido afrontado com a determinação de juntada aos autos de Relatório de Inteligência Financeira (RIF) produzido pelo COAF (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) a pedido da própria PGR, em afronta às regras constitucionais e legais de definição do órgão do Ministério Público com atribuição para atuar na investigação criminal.