Próximos passos Notícia

PF instaura inquérito para investigar liberação de R$ 4,2 bilhões em emendas

Medida atende decisão do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), em resposta a ação do PSOL, que ordenou a apuração de supostas irregularidades na destinação dos recursos

24/12/2024 - 14h39min Compartilhar Compartilhar