Locais de prova da reaplicação do Enem 2024 são divulgados

Candidatos faltosos dos dias originais de provas e que tiverem seus pedidos aceitos pelo Inep podem fazer as provas. Nikita / stock.adobe.com

O Ministério da Educação divulgou quais serão os locais de prova para a reaplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O Cartão de Confirmação de Inscrição está disponível na Página do Participante do Enem.

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) reaplicará as provas do Enem 2024 na próxima terça-feira (10) e na quarta-feira (11).

Para visualizar e imprimir o cartão de confirmação, é necessário acessar o portal único de serviços digitais do governo federal, o Gov.br, com o cadastro de Pessoa Física (CPF) e senha cadastrados. O cartão apresenta, entre outras informações, a data, o horário e o local de prova.

Participantes

Somente os candidatos faltosos dos dias originais de provas e que tiverem seus pedidos deferidos pelo Instituto poderão fazer a reaplicação do Enem.

O edital prevê que a reaplicação é destinada somente aos candidatos prejudicados por problemas logísticos ou infectados por doenças contagiosas. Quem faltou a qualquer um dos domingos de aplicação do Enem por motivos que não se enquadram no edital do exame não tem direito à reaplicação do exame.

Leia Mais Rio Grande do Sul tem o maior percentual de abstenção do país nos dois dias de provas do Enem

Como será a prova

A reaplicação das provas do Enem 2024 também terá 180 questões objetivas de quatro áreas do conhecimento (linguagens, ciências humanas, ciências da natureza e matemática). As questões e o tema da dissertação-argumentativa serão diferentes das aplicadas no período regular, para garantir a equidade na concorrência entre os candidatos.