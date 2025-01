Resultados do Enem 2024 são liberados; saiba como consultar as notas

Última edição do Enem teve 4,3 milhões de inscrições. sidneydealmeida / stock.adobe.com

Os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) foram divulgados nesta segunda-feira (13) e já podem ser acessados na Página do Participante. O exame serve como porta de entrada para muitas instituições de Ensino Superior. O principal programa que permite aproveitar a nota do Enem é o Sistema de Seleção Unificada (Sisu).

Alunos relatam nas redes sociais que estão acessando as notas, embora outros candidatos digam que o site apresenta instabilidade. O Ministério da Educação (MEC) terá uma coletiva para apresentar os resultados às 10h.

Zero Hora preparou um Simulador do Sisu em que os estudantes podem ver suas chances de entrar na graduação e na universidade desejadas.

Conforme o MEC, para os treineiros (inscritos do Ensino Médio que realizam a prova com o objetivo de testar conhecimentos), o boletim individual será disponibilizado em março, na Página do Participante.

O Enem 2024 ocorreu nos dias 3 e 10 de novembro, com reaplicação em dezembro. Foram 4,3 milhões de inscrições confirmadas, com comparecimento de cerca de 3 milhões de candidatos.

Todos que prestaram o Enem 2024 e obtiveram nota maior do que zero na redação podem participar da seleção do Sisu, exceto aqueles que fizeram o exame na condição de treineiros. O exame também pode ser usado para o Programa Universidade para Todos (Prouni), além de outras possibilidades.