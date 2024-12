Valorização da arte de periferia é tema de redação da reaplicação do Enem

" Desafios para a valorização da arte de periferia no cenário cultural brasileiro ” foi o tema da redação da reaplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e para Pessoas Privadas de Liberdade ou sob medida socioeducativa que inclua privação de liberdade (PPL). O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) aplica as provas nesta terça (10) e quarta-feira (11).

As redações são avaliadas de acordo com cinco competências e a nota aferida pode chegar a mil pontos. Por outro lado, há critérios que conferem nota zero, como fuga ao tema, extensão total de até sete linhas, trecho deliberadamente desconectado do tema proposto, não obediência à estrutura dissertativo-argumentativa e desrespeito à seriedade do exame.