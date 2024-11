Com o tema “Desafios para a valorização da herança africana no Brasil”, a redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2024 trouxe à tona um debate que deve ser permanente, especialmente no que tange à educação. Pesquisa do Projeto SETA e do Instituto de Referência Negra Peregum, realizada em 2023, revelou que a maior parte das pessoas negras teve a primeira experiência com o racismo no ambiente escolar.