A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) publicou, nesta quinta-feira (28), a relação de leituras obrigatórias para o vestibular 2025. As quatro obras que entraram na lista são: Niketche: Uma História de Poligamia, de Paulina Chiziane; O Avesso da Pele, de Jeferson Tenório; Mas em Que Mundo Tu Vive, de José Falero; e Seleta de Canções de Lupicínio Rodrigues. O livro de Tenório entra na lista após sofrer censura em diferentes Estados.