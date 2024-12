Vestibular da UFRGS registra abstenção geral de 15,5%; veja as médias do segundo dia de provas

As provas, aplicadas no domingo, registraram a presença de 18.323 candidatos, enquanto 3.361 inscritos se ausentaram. Renan Mattos / Agencia RBS

O vestibular 2025 da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) registrou índice geral de abstenção de 15,5%. O número é superior ao de 2024, quando o percentual ficou em 13,14%. A UFRGS também divulgou nesta segunda-feira (2) as médias e abstenções do segundo dia de provas.

As provas aplicadas no domingo (1º) registraram a presença de 18.323 candidatos, enquanto 3.361 inscritos se ausentaram. Neste segundo dia, as médias das provas foram as seguintes:

Física: 4,4819 (um candidato gabaritou)

4,4819 (um candidato gabaritou) Química: 4,9936 (sete gabaritaram)

4,9936 (sete gabaritaram) Biologia: 5,3589 (10 gabaritaram)

5,3589 (10 gabaritaram) Inglês: 6,9984 (19 gabaritaram)

6,9984 (19 gabaritaram) Espanhol: 6,1463 (nenhum candidato gabaritou)

6,1463 (nenhum candidato gabaritou) Italiano: 8,1765 (nenhum candidato gabaritou)

8,1765 (nenhum candidato gabaritou) Francês: 9,9000 (dois candidatos gabaritaram)

9,9000 (dois candidatos gabaritaram) Alemão: 6,4815 (nenhum candidato gabaritou)

Na manhã desta segunda, a UFRGS já havia disponibilizado os gabaritos preliminares do segundo dia. Conforme a instituição, eventuais recursos devem ser protocolados pelo site da universidade até as 12h de terça-feira (3), seguindo as instruções do Manual do Candidato. Nesta edição, são ofertadas 4.023 vagas de graduação.

Primeiro dia de provas

No sábado (30), primeiro dia do vestibular, 2.984 dos 21.684 inscritos se ausentaram, resultando em um índice de abstenção de 13,76% — acima dos 11,51% registrados na mesma etapa do concurso de 2024.

As médias das provas aplicadas no primeiro dia foram:

Geografia: 7,3183 (10 candidatos gabaritaram)

7,3183 (10 candidatos gabaritaram) História: 7,8204 (16 gabaritaram)

7,8204 (16 gabaritaram) Literatura em Língua Portuguesa: 8,0569 (44 gabaritaram)

8,0569 (44 gabaritaram) Matemática: 5,8802 (188 gabaritaram)

5,8802 (188 gabaritaram) Língua Portuguesa: 8,0712 (72 gabaritaram)