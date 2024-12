Listão da UFRGS 2025 é divulgado; confira no buscador os aprovados em cada curso

As provas foram nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro. Renan Mattos / Agencia RBS

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) divulgou, nesta segunda-feira (16), o aguardado listão de aprovados no vestibular 2025. O período para envio dos documentos é de 17 a 23 de dezembro. Confira no buscador os aprovados por curso:

O boletim de desempenho está disponível no Portal do Candidato. Quem não encontrar seu nome na lista, deve esperar as chamadas para vagas remanescentes, que começam a ser publicadas a partir de 26 de dezembro.

A documentação dos 4 mil aprovados varia conforme a modalidade de ingresso definida pelo candidato e está disponível no Manual do Candidato. O não envio dos documentos dentro do prazo implica em perda da vaga. Eles devem ser enviados na forma de arquivos digitalizados (nos formatos PDF, JPG ou JPEG), e em boa qualidade.

As provas foram realizadas nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro. O concurso registrou abstenção de 15,5%. Nesta edição, foram 4.023 vagas em 97 cursos de graduação.

Matrículas

Conforme o calendário acadêmico de 2025 da UFRGS, os calouros classificados para ingresso no semestre 2025/1 devem fazer a solicitação de matrícula via Portal do Candidato entre os dias 26 e 27 de fevereiro.

A publicação da relação de candidatos aptos à matrícula de calouros será no dia 24 de fevereiro. Para quem vai ingressar no semestre 2025/2, o período de matrículas está previsto para 28 e 29 de julho de 2025.