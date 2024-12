"Memória da enchente de 2024 do RS" é tema da redação do Vestibular UFRGS 2025

Mais de 21,6 mil inscritos concorrem a 4.023 vagas de graduação. Renan Mattos / Agencia RBS

A prova de redação do vestibular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), aplicada neste domingo (1°), trouxe como tema "Memória da enchente de 2024 do RS".

O assunto da prova dissertativa tem como apoio o texto “Incêndio no Museu Nacional provoca reflexões: o Brasil é um país sem memória?”, de autoria do jornalista Leonardo Lichote, mesmo autor do texto base da prova do vestibular de 2020 da UFRGS.

O conteúdo de inspiração deste ano foi publicado no jornal O Globo, em setembro de 2018. Na publicação, o jornalista cita o incêndio que atingiu o Museu Nacional naquele ano, no Rio de Janeiro, para refletir se o Brasil se tornou um país que "deixa sua história queimar".

Após apresentar o texto de referência, a prova traz ao candidato uma situação hipotética, em que ele é morador de alguma região do RS que foi afetada pela maior enchente que já atingiu o Estado. Nesta situação fictícia, um grupo de cidadãos apresenta a ideia de criar um memorial sobre a catástrofe.

A proposta é rejeitada por parte da população e o tema passa a ser debatido em audiência pública. Na audiência fictícia, o texto de Lichote é usado como argumento para a construção do espaço de memória. O impasse hipotético, então, convida o candidato a se posicionar sobre os argumentos do texto em uma redação de 30 a 50 linhas.

— A prova veio sob o mesmo formato das últimas edições, ou seja, a UFRGS manteve o texto base e uma situação de enunciação. Quanto a isso, o candidato não se surpreendeu. A situação de interlocução é que está bem diferente das anteriores. O candidato fez o seu texto, que vai ser lido por ele mesmo numa audiência pública hipotética, em que está em jogo um memorial à catástrofe do Rio Grande do Sul, das enchentes. É uma excelente proposta, com difícil condução, trazendo um assunto que todos nós, gaúchos, vivenciamos com muito sofrimento e ansiedade. Vimos muitas histórias bonitas e tristes durante a enchente que precisam, de fato, desse memorial — avalia Luciana Bergmann, professora de redação do pré-vestibular Fleming Medicina.

Provas tiveram início às 14h, com duração total de cinco horas e meia. Renan Mattos / Agencia RBS

Conforme Elisa Vigna, professora de português e redação do colégio e do pré-vestibular Anglo, o tema deste ano segue uma linha já utilizada nos concursos anteriores, de promoção de discussões sobre a importância da história e da memória. Em 2023, por exemplo, a prova abordou “o apagamento das mulheres na história e o direito à memória”, enquanto a prova de 2024 questionou “que história pode e deve ser ensinada”.

— A prova aposta em uma atualidade, pois este assunto foi amplamente noticiado, debatido e experienciado pelos participantes do concurso ao longo do ano. Porém, considero que a escolha da banca, ao abordar a importância da memória e da história associada às enchentes ocorridas ainda este ano, tenha sido insensível, pois muitos candidatos que sofreram durante este período – perdendo seus próprios pertences, suas memórias familiares, morando em abrigos, entre outras mazelas – tiveram de reviver seus traumas em um momento de prova. Acredito que o tema seja ainda uma ferida aberta para os gaúchos e que revivê-la, para alguns, deve ter sido mais difícil do que para outros — acrescenta a professora.

Nas redes sociais, o tema da redação também foi assunto entre os usuários. No X (antigo Twitter), alguns perfis demonstraram identificação com o tema, enquanto outros classificaram o assunto como "difícil" e "sensível".

Tradicionalmente aplicada no primeiro dia do vestibular, a redação foi alterada nesta edição para o segundo dia de provas, que teve início às 14h. Além dela, são realizados neste domingo os exames de Biologia, Física, Língua Estrangeira e Química. O certame ocorre em Porto Alegre, Canoas, Gravataí, Novo Hamburgo, Bento Gonçalves e Tramandaí.

O vestibular

Neste ano, pouco mais de 14 mil inscritos concorrem pelo Acesso Universal, enquanto cerca de 7,4 mil candidatos optaram pela modalidade de Ações Afirmativas. Ao todo, são 21.684 candidatos aptos a disputar a 4.023 vagas. Entre os 97 cursos de graduação, os mais concorridos são:

Medicina (68,84 candidatos/vaga)

Psicologia – Diurno (24,54 candidatos/vaga)

Psicologia – Noturno (21,24 candidatos/vaga)

Biomedicina (19,88 candidatos/vaga)

Fisioterapia (15,95 candidatos/vaga)

No sábado, foram aplicadas as provas de Geografia, História, Língua Portuguesa, Literatura e Matemática. Já neste domingo, são feitos os exames de Biologia, Física, Língua Estrangeira, Química e Redação.