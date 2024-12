Vestibular da UFRGS: saiba os próximos passos para ingressar na universidade 

Aulas do novo ano letivo começam em março. Renan Mattos / Agencia RBS

Com a divulgação do listão de candidatos classificados no Vestibular 2025 da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), nesta segunda-feira (16), surgem dúvidas a respeito dos próximos passos que os calouros devem seguir. As provas foram realizadas nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro, com 4 mil aprovados.

Prazos para envio de documentação, matrículas, chamamento para vagas remanescentes, entre outras questões podem gerar incerteza. É importante que os candidatos confiram o edital.

O listão do vestibular 2025 está disponível no site. Na lista constam o nome, o número de inscrição, a classificação, a opção atendida e o semestre de ingresso dos classificados. Vale lembrar que estar com o nome na lista não garante ingresso no curso, é necessário cumprir as exigências para efetivar a vaga. Veja as orientações:

Ingresso

Para garantirem a vaga, os candidatos aprovados devem enviar a documentação solicitada para ingresso, conforme a modalidade escolhida. O período para envio dos documentos é de 17 a 23 de dezembro. Os arquivos devem ser encaminhados por via digital, pelo Portal do Candidato. A documentação pode ser consultada no Manual do Candidato.

Em caso de dúvidas sobre a documentação, os candidatos devem contatar o Departamento de Ingresso na Graduação, pelo e-mail ingresso@ufrgs.br ou pelo (51) 3308-4800. O setor conta com atendimento presencial de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h (sem fechar ao meio-dia), no Anexo I da Reitoria (Campus Centro, Av. Paulo Gama, 110, em Porto Alegre).

Leia Mais UFRGS instaura Comissão da Memória e da Verdade

Documentação

A documentação varia conforme a modalidade de ingresso de cada candidato. Por isso, é importante verificar os detalhes no Manual do Candidato. Documento de identificação, histórico escolar do Ensino Médio, certificado de conclusão da etapa e declaração de ocupação ou não de outra vaga em graduação estão entre os documentos solicitados. O não envio das credenciais no prazo implica em perda da vaga.

Todos os documentos devem ser enviados na forma de arquivos digitalizados (nos formatos PDF, JPG ou JPEG), e em boa qualidade. Os arquivos devem estar legíveis, sem rasuras e com boa definição. O envio somente estará concluído após a emissão do comprovante pelo sistema. Veja aqui o tutorial para enviar os documentos.

Matrículas

Conforme o calendário acadêmico de 2025 da UFRGS, os calouros classificados para ingresso no semestre 2025/1 devem fazer a solicitação de matrícula via Portal do Candidato entre os dias 26 e 27 de fevereiro. Somente após análise e deferimento da documentação enviada os candidatos estarão aptos a realizar a matrícula.

A publicação da relação de candidatos aptos à matrícula de calouros será no dia 24 de fevereiro. Aqueles que estiverem com etapas de análise pendentes até a data de matrícula de calouros podem realizar a matrícula provisória. Para quem vai ingressar no semestre 2025/2, o período de matrículas está previsto para ocorrer entre 28 e 29 de julho de 2025.

Leia Mais Vestibular da UFRGS registra abstenção geral de 15,5%; veja as médias do segundo dia

Início das aulas

O início das aulas do primeiro semestre está previsto para o dia 10 de março, enquanto o término ocorrerá em 19 de julho. As aulas do segundo semestre devem iniciar no dia 11 de agosto de 2025, sendo que o ano letivo se encerra no dia 20 de dezembro.

Vagas remanescentes