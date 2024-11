Foi divulgado, nesta terça-feira (5), o número de candidatos por vaga no Vestibular 2025 da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). São 21.678 inscritos para 4.023 vagas. Novamente, Medicina é o curso mais concorrido, com 68,84 candidatos por vaga. Em segundo e terceiro lugar figura o curso de Psicologia (diurno e noturno), com 24,54 e 21,24 candidatos por vaga, respectivamente.