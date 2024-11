Apenas quatro cursos apresentaram taxa de crescimento em relação à densidade de alunos por vagas nos últimos 10 anos de vestibular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Três deles são da área de Artes e um de Ciências Exatas e Tecnológicas. O dado chama ainda mais atenção diante do cenário, que é redução de 43,6% (16.746 inscritos a menos) no número total de candidatos da edição 2016 para 2025.