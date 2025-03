UFRGS figura em ranking de melhores cursos de Ciências da Saúde da América Latina

A UFRGS foi a única universidade gaúcha a ser avaliada. Félix Zucco / Agencia RBS

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) teve desempenho destaque na área de Ciências da Saúde e Medicina no QS World University Rankings by Subject 2025. A instituição gaúcha ficou com a 11ª melhor colocação da América Latina e a posição 329 do mundo entre os cursos desse campo de conhecimento.

O levantamento é elaborado pela Quacquarelli Symonds (QS), empresa britânica especializada em educação, e avalia instituições públicas e privadas de Ensino Superior em cinco áreas do conhecimento:

Artes e Humanidades

Engenharia e Tecnologia

Ciências da Vida

Ciências Naturais

Ciências Sociais

O melhor resultado da UFRGS foi em Odontologia, que ficou entre as posições 51 e 120 mundiais. Ainda que seja uma boa colocação, ela representa um declínio na comparação com 2023, quando o curso foi o 48º melhor do globo, e com 2024, quando foi o 50º.

No ranking global, a federal alcançou a posição 356 na área de Artes e Humanidades, melhora na comparação com 2024, quando a colocação obtida foi 383. O desempenho, contudo, a deixou apenas com o 24º lugar da América Latina e o sétimo nacional.

Nas áreas de Ciências Naturais e Engenharias e Tecnologia, a instituição do RS está entre as posições 401 e 450. Quando é feito o recorte do continente, Ciências Naturais sai na frente – a UFRGS fica com a 16ª colocação latino-americana. Já Engenharias e Tecnologia ficou com a 21ª.