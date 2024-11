Nove meses após o apagão no Campus do Vale da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), a instituição ainda sente os efeitos do problema. A interrupção da energia elétrica ocorreu nos 12 e 13 de fevereiro, no campus na zona leste de Porto Alegre, e causou prejuízo de R$ 784.773,55, conforme estimativa da universidade. Até agora, o valor não havia sido divulgado.