Unisinos vai oferecer atendimentos de cuidado e bem-estar em programa da prefeitura de Porto Alegre

Serviço será oferecido por alunos e professores da Escola de Saúde da universidade. Rodrigo W. Blum / Unisinos Divulgação

Iniciativa da prefeitura de Porto Alegre para promover a inclusão social de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, o Programa Esporte Clube Social vai ganhar apoio da Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos). A instituição vai coordenar a área de cuidados e bem-estar do projeto, com a promoção de atendimentos em nutrição, psicologia e educação física.

O serviço será oferecido por alunos e professores da Escola de Saúde da Unisinos, que também será responsável por organizar, catalogar e prestar assistência às crianças e adolescentes atendidos pelo programa. O acordo de cooperação será assinado na sexta-feira (6), em solenidade no campus Porto Alegre da instituição, na Zona Norte.

— A Unisinos, pela Escola de Saúde, faz essa parceria com a prefeitura municipal de Porto Alegre com a intenção de inserir nossos estudantes na realidade esportiva da cidade. Nosso objetivo é contribuir para o desenvolvimento integral dos jovens que sonham com uma trajetória esportiva. Queremos que essas crianças tenham a oportunidade de sonhar e se desenvolver como esportistas — destacou o professor Jorge Teixeira, da Escola de Saúde da Unisinos.

Leia Mais Porto Alegre inaugura monumento em homenagem aos heróis anônimos da enchente

Como funciona o projeto

Em parceria com clubes situados em Porto Alegre, a iniciativa promovida pela Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude (SMELJ) oferece aulas gratuitas de diversas modalidades esportivas. O programa é voltado a crianças e adolescentes de 6 a 17 anos com renda familiar de até três salários mínimos.

Além de promover inclusão social, o intuito é abrir espaço para o surgimento de novos talentos esportivos. Um exemplo é Samory Uiki, atleta de salto em distância da Sogipa que competiu nos Jogos Olímpicos de 2021, em Tóquio, e foi aluno do projeto.

Entre as modalidades promovidas estão natação, futsal, futebol, esgrima, basquete, jiu jitsu, vôlei, judô e atletismo. As atividades ocorrem em clubes como Grêmio Náutico União, Sogipa, Geraldo Santana, AABB e SESC.

— Nosso foco é na transformação social das crianças e jovens de Porto Alegre, por meio do esporte. Essa parceria é fundamental porque nos permite ampliar os serviços oferecidos ao cidadão, combinando a nossa gestão do projeto com o know-how da Unisinos na área da saúde — destacou Débora Garcia, secretária de Esporte, Lazer e Juventude de Porto Alegre.