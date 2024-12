Porto Alegre inaugura monumento em homenagem aos heróis anônimos da enchente

A memória de um dos episódios mais marcantes da história recente de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul está imortalizada, na forma de uma obra de arte, diante do Guaíba, no Parque do Pontal. Inaugurado na tarde desta segunda-feira (2), o Monumento ao Voluntário Anônimo é um reconhecimento ao espírito de solidariedade e união que despertou na comunidade com a enchente de maio.