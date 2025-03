BNDES aprova R$ 180 milhões para empresa de data centers com projeto no RS

Companhia tem ambição de formar a Scala AI City a partir de projeto em Eldorado do Sul. Scala / Divulgação

Dona de projeto anunciado de R$ 3 bilhões na Região Metropolitana, a Scala vai investir R$ 180 milhões para comprar equipamentos e materiais para expansão de seus data centers.

A empresa já tem um empreendimento em Porto Alegre e prevê construir outro em Eldorado do Sul, que seria o passo inicial para formação de uma "cidade de data centers", a Scala AI City. Os recursos vêm de crédito contratado por meio do programa Máquinas e Serviços do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

— O financiamento se somará aos mais de R$ 10 bilhões já investidos pela Scala, que continuará crescendo e habilitando o futuro da tecnologia no país — detalha o CFO da Scala, Clayton Malheiros.

— O BNDES apoia a ampliação da oferta de data centers no Brasil, pois são importantes para o processamento, armazenamento, tratamento e distribuição de dados no ambiente digital. Até 2030, a estimativa é que o volume de dados alcance 600 trilhões de gigabytes no mundo, exigindo cada vez mais infraestruturas para essa finalidade — afirma o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.

A Scala também tem operações e projetos de data centers em Barueri, Campinas e Jundiaí (SP), Rio de Janeiro e Fortaleza. Os data centers servem para armazenagem e processamento de dados, resposta à demanda por infraestruturas para computação em nuvem, inteligência artificial (IA) e aprendizado de máquina.

A primeira fase do projeto no Estado inclui a construção de um empreendimento em Eldorado do Sul com capacidade para 54 megawatts e potencial de gerar cerca de 3 mil empregos — 2 mil nas obras e 1 mil na operação.

*Colaborou João Pedro Cecchini

