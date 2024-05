Estar nos Jogos Olímpicos é o sonho de todo atleta. A oportunidade de fazer parte da elite do esporte mundial aparece a cada quatro anos e, por vezes, pode ser única. O gaúcho Samory Uiki, 27 anos, teve essa oportunidade em Tóquio em 2021, após enfrentar um período de pandemia, que tornou o isolamento necessário e deixou os esportistas sem poder treinar. O resultado pode não ter sido o esperado e o 16° lugar ter ficado aquém do que ele projetava, mas já era uma grande vitória para quem nasceu em uma família humilde e que com o talento nato foi superando obstáculos.