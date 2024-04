A polêmica causada pelo anúncio de Joel Jota como padrinho do Time Brasil chega ao fim. O próprio ex-nadador e hoje empresário e influenciador digital acabou desistindo do convite pelo constrangimento causado pela repercussão negativa, especialmente no esporte onde ele se autodenomina "um dos mais rápidos do mundo", sem comprovações de resultados.



Mas faltava uma manifestação do Comitê Olimpico do Brasil (COB), que na cerimônia dos 100 dias para Paris colocou Jota na lista de padrinhos e não como mentor ou coach dos atletas. O detalhe é que além do próprio ter se classificado desta forma, uma entrevista do diretor de marketing da entidade, Gustavo Herbetta, ao canal do influencer o chamava de coach e isso foi o que ganhou corpo exatamente no ambiente onde ele "nada com tranquilidade", as redes sociais.