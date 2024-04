O Comitê Olímpico Brasileiro (COB) anunciou na última quarta (17) que Joel Jota seria um dos padrinhos dos atletas brasileiros que competirão na França. No entanto, depois da polêmica que envolveu o nome do empresário, o próprio Joel desistiu de ocupar o cargo e, no fim da tarde desta sexta (19), o COB informou que ele não faria mais parte do programa de Padrinhos e Madrinhas do Time Brasil nos Jogos Olímpicos Paris 2024