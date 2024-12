COB fecha ciclo Paris 2024, aprova orçamento recorde e já inicia planejamento para Los Angeles 2028

Integrantes da Assembleia Geral do COB reunidos no Rio de Janeiro. Gabriel Baron / COB

O Comitê Olímpico do Brasil encerra o ciclo Paris 202 oficialmente nesta quarta-feira (11), no Rio de Janeiro, quando será realizada a cerimônia de entrega do Prêmio Brasil Olímpico, apontado como o Oscar do esporte brasileiro. Além da premiação para os principais atletas e treinadores do País, o evento marca o fim da gestão de Paulo Wanderley, que em 15 de janeiro irá passar o cargo para seu ex vice-presidente Marco Laporta, que o derrotou nas eleições realizadas em outubro.

No Rio de Janeiro, o COB ainda faz uma espécie de balanço desse período entre Tóquio e Paris, onde três anos separaram as duas edições olímpicas. Dirigentes, atletas e treinadores de todas as modalidades vinculadas ao comitê estão presentes no Rio de Janeiro para participar também da Assembleia Geral da entidade, que entre outros assuntos aprovou, por unanimidade, o orçamento de R$ 594 milhões para o exercício de 2025.

Impulsionado por recordes de arrecadação através da Lei das Loterias e do número de patrocinadores do ciclo olímpico de Paris 2024, o COB destinará R$ 482 milhões exclusivamente para atividades fim, como são chamadas as ações esportivas, sendo R$ 265 milhões diretamente repassados às Confederações — o maior valor da história.

— O COB está sempre buscando otimizar processos para que os recursos cheguem aos principais atores do movimento olímpico, que são os atletas. A transparência na prestação de contas e o acompanhamento constante de políticas e projetos permitem a adequação de estratégias pela diretoria em busca dos resultados esportivos que norteiam o nosso trabalho — comentou a Diretora administrativo-financeira do COB, Isabele Duran.

E um sinal importante para o esporte olímpico brasileiro é o fato de que tudo está sendo realizado com a participação da nova gestão, o que denota uma transição em bom nível. A Assembleia tem além da presença de La Porta, a a participação se sua vice, Yane Marques, de 33 representantes das Confederações Brasileiras Olímpicas e de 15 membros da Comissão de Atletas do COB.

Outro ponto importante aprovado foi o Planejamento Estratégico do COB para o ciclo 2025-2028, que deverá ser referendado na primeira Assembleia da nova gestão, em abril do próximo ano.