Com apenas 17 anos, gaúcho Eduardo Strapasson estreia na Copa do Mundo de Skeleton

Além do segundo pódio de Nicole Silveira, a etapa de Sanit Moritz, na Suíça, da Copa do Mundo de Skeleton marcou a estreia do Brasil no evento masculino. E o feito coube a um jovem gaúcho de apenas 17 anos, Eduardo Strapasson, que manteve a tradição familiar na modalidade. Ele é filho de Emílio Strapasson, que, em 2003, foi o responsável por colocar o País no cenário internacional do Skeleton com participações na Copa América e que oito anos depois terminou em 30º lugar no Campeonato Mundial da modalidade.