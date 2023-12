O Comitê Olímpico do Brasil (CB) definiu os atletas que irão representar o país nos Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude, que acontecerão de 19 de janeiro a 1º de fevereiro de 2024, em Gangwon, na Coreia do Sul. A delegação será formada por 15 atletas, que participarão de sete esportes: bobsled, curling, esqui alpino, esqui cross country, patinação velocidade — pista curta, snowboard e skeleton. Estes números representam o recorde de atletas e de modalidades do Time Brasil na história do evento.