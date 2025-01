Gaúcha Nicole Silveira é bronze na Copa do Mundo de Skeleton

Nicole entrou no top 10 do ranking mundial.

A gaúcha Nicole Silveira conquistou a medalha de bronze da etapa de Saint Moritz, na Suíça, da Copa do Mundo de Skeleton. Esta é a segunda vez em sete etapas do circuito, que a atleta nascida em Rio Grande subiu no pódio nesta temporada. Em novembro de 2024, ela também terminou em terceiro em Pyeongchang, na Coreia do Sul, quando a competição teve seu primeiro evento.