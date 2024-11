De olho nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2026, a gaúcha Nicole Silveira conquistou, neste sábado (16), a medalha de bronze na etapa de abertura da Copa do Mundo de skeleton, que vem sendo realizada em Pyeongchang, na Coreia do Sul. Foi a primeira vez que o país alcançou o pódio na Copa do Mundo de Inverno em esportes olímpicos.