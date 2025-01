Falta de chuva estanca perspectiva do RS colher safra de soja cheia

A projeção de uma safra cheia de soja para este ano, no Estado, pode ter ficado no passado. Ainda que seja cedo para se projetar uma quebra, o presidente da Associação de Produtores de Soja do Rio Grande do Sul (Aprosoja-RS), Ireneu Orth, observa que os prejuízos começaram a se multiplicar pelas lavouras da oleaginosa, que é a principal cultura cultivada no Estado.