La Niña à vista? Lavouras começam a "sentir" efeito da falta de chuva e do calorão

Ainda não há a confirmação do início de um La Niña, mas as condições climáticas indicam que o fenômeno pode estar "dando as caras" no Rio Grande do Sul. E o "termômetro" para essa percepção vem da safra de verão, que começa a ser impactada positiva ou negativamente, a depender da cultura, pelo calorão e pela falta de chuva.