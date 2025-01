Os cortes de carne bovina que subiram acima da média no RS; confira quais são e os motivos

A picanha fechou o ano com o preço médio do quilo em R$ 100,00, alta de 25%.

Se você achou que o churrasco encareceu em 2024, está certo. Levantamento do Núcleo de Estudos em Sistemas de Produção de Bovinos de Corte e Cadeia Produtiva (NESPro), da UFRGS, aponta que o preço médio da carne bovina cresceu 23% no acumulado do ano passado . Entre os 11 cortes monitorados, todos ficaram mais caros e seis subiram acima da média.

Além da maior demanda, houve uma mudança que partiu do campo — e influenciou em uma reação de preços do boi gordo e, consequentemente, no varejo. Coordenador do NESPro, Júlio Barcellos justifica: