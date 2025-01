Brasil bate novo recorde na exportação de carne de frango em 2024

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Principal exportador de carne de frango no mundo, o agronegócio brasileiro já esperava encerrar 2024 quebrando o seu próprio recorde nos embarques. Restava apenas saber quanto. E a resposta veio nesta terça-feira (7), quando a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) divulgou os números finais do ano para o setor. Nos 12 meses de 2024, o país exportou quase 5,3 milhões de toneladas da proteína, alta de 3% em comparação com o ano anterior.