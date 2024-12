Carne suína, de frango e ovos: Brasil fechará 2024 com sete recordes; veja quais são e os motivos

Um dos destaques fica por conta da carne suína . Produção, exportação e consumo fecharão com desempenho histórico. A maior alta, que pode chegar a 9,8% (ainda falta o mês de dezembro ser contabilizado), está nos embarques da proteína , com potencial de até 1,35 milhão de toneladas.

Diversificação de mercados e apetite crescente das Filipinas são dois ingredientes que entraram na composição dessa receita de sucesso. Os casos de peste suína africana na Ásia e na Europa também abrem espaços para a entrada do produto brasileiro. Foram registros da doença que fizeram os filipinos aumentarem as compras, tornando o país o principal destino da carne suína do Brasil em 2024, desbancando a China.

No frango, os recordes vêm de produção, que deve ficar entre 14,9 milhões e 15 milhões de toneladas, alta de até 1,1%, e da exportação, com até 5,3 milhões de toneladas, aumento de 3,1%. Em relação ao que era esperado para o ano, houve um leve ajuste no volume produzido. A influenza aviária (que no Brasil se mantém longe dos planteis comerciais) e o caso da doença de Newcastle ajudam a explicar essa revisão.