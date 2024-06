A catástrofe climática vivida pelo Rio Grade do Sul em maio vai confirmando seus impactos sobre a economia. Terceiro maior produtor e exportador de carne de frango, o Estado teve uma redução de 11,4% nos embarques da proteína na comparação com igual mês do ano passado, apontam dados da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA). E que deixaram a indústria gaúcha na contramão do movimento nacional, que registrou aumento de 4,2% nas vendas externas em igual período.