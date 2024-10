Embargos à carne de frango do RS após a doença de Newcastle "com os dias contados"; saiba a razão

Com o período de 90 dias perto de terminar, cresce a expectativa das indústrias pela retomada de mercados que ainda mantêm embargos por conta do foco da doença de Newcastle no Rio Grande do Sul. Em tese, não restarão argumentos para sustentar a suspensão da proteína produzida em território gaúcho. O assunto esteve à mesa de reunião entre representantes do setor e dos serviços veterinários oficiais, estadual e federal.