Simulador de deriva mostra efeito da aplicação incorreta de herbicidas nas lavouras

Na Expodireto Cotrijal, em Não-Me-Toque, no norte do RS, um simulador de deriva é capaz de demonstrar, na prática, como se comportam as aplicações a depender das condições do vento e das ferramentas de pulverização utilizadas. O instrumento é usado em capacitações de produtores no interior do Estado e faz parte de iniciativa do braço de boas práticas da Corteva.