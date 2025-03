Bolo de e no formato de cenoura: essa e outras produções das oficinas da Emater na Expodireto

São as cores e os aromas das flores que recebem os visitantes do espaço da Emater na 25ª Expodireto Cotrijal. Dentro da casa, os sentidos seguem sendo aguçados pela Cozinha Show, oficina de preparação de alimentos, com ingredientes da agricultura familiar, também com sugestões de comercialização. Gratuitas, são realizadas diariamente em três horários: 10h, 14h e 15h. Receitas de produtoras e extensionistas foram resgatadas e compõem um livro.