Foco da doença de Newcastle no RS leva Brasil a suspender exportações de frango; entenda a razão 

Com um foco confirmado por análise laboratorial em um aviário comercial de Anta Gorda, no Vale do Taquari, o Brasil adota os protocolos previstos para impedir o avanço da doença. E em nome da transparência com os mercados globais, determinou a autossuspensão das certificações para as exportações, por um período que deve durar pelo menos 21 dias. A medida tem caráter preventivo e abrangência proporcional, conforme os acordos com os países.